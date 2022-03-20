"Динамо" на 90-й минуте ушло от поражения в матче с "Ростовом"
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура Российской Премьер-лиги "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Ростовом" со счетом 1:1.
На 59-й минуте счет открыл Дмитрий Полоз, но в концовке встречи "бело-голубых" от поражения спас Федор Смолов.
"Динамо", набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 22 очками остался на 12-й позиции.
"Динамо" – "Ростов" - 1:1 (0:0)
Голы: Полоз, 59 - 0:1, Смолов, 90 (с пенальти) - 1:1
"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Варела, 46), Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Н`Жи, 80), Фомин (Скопинцев, 60), Моро (Смолов, 74), Шиманьски, Грулев, Захарян, Тюкавин (Макаров, 60).
"Ростов": Песьяков, Лангович (Поярков, 81), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 68), Тугарев (Мухин, 88), Полоз (Турищев, 80), Комличенко (Соу, 69).
Не пропустите: "Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на разгром от ЦСКА. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Феерии ЦСКА и "Зенита", потери "Спартака" и "Динамо": результаты 22-го тура РПЛ
-
"Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
-
"Рома" Моуринью разгромила "Лацио"
-
"Динамо" на 90-й минуте ушло от поражения в матче с "Ростовом"
-
"Байер" победил "Вольфсбург" и вернулся в топ-3 Бундеслиги
-
"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и обошел "МЮ"
-
Тер Штеген не включил Месси в свою команду мечты
-
"Лион" не смог победить "Реймс"
-
"Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на разгром от ЦСКА
-
ПСВ разгромил аутсайдера Эредивизии и приблизился к "Аяксу"
-
"Бетис" не смог победить "Сельту", "Вильярреал" проиграл "Кадису"
-
"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии
-
Почеттино назвал причину позора ПСЖ в матче с "Монако"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско не смог обыграть "Айнтрахт"
-
"Ренн" забил шесть голов "Метцу" и вышел на 2-е место в Лиге 1
-
"Лестер" справился с "Брентфордом" в АПЛ
-
"Ювентус" уверенно победил худшую команду Серии А
-
"Аякс" одержал феерическую победу над "Фейеноордом"
-
"Сочи" неожиданно проиграл "Крыльям Советов"
-
"Мальорка" проиграла в Барселоне