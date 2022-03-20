"Динамо" на 90-й минуте ушло от поражения в матче с "Ростовом"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура Российской Премьер-лиги "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Ростовом" со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет открыл Дмитрий Полоз, но в концовке встречи "бело-голубых" от поражения спас Федор Смолов.

"Динамо", набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 22 очками остался на 12-й позиции.

"Динамо" – "Ростов" - 1:1 (0:0)

Голы: Полоз, 59 - 0:1, Смолов, 90 (с пенальти) - 1:1

"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Варела, 46), Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Н`Жи, 80), Фомин (Скопинцев, 60), Моро (Смолов, 74), Шиманьски, Грулев, Захарян, Тюкавин (Макаров, 60).

"Ростов": Песьяков, Лангович (Поярков, 81), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 68), Тугарев (Мухин, 88), Полоз (Турищев, 80), Комличенко (Соу, 69).

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