"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ

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"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Урал" в матче 1-го тура РПЛ.

В составе победителей голами отметились Клинтон Нжи и Сильвестр Игбун.

"Урал" - "Динамо" - 2:0

Голы: Н`Жи, 38 - 0:1, Игбоун, 59 - 0:2

"Урал": Годзюр, Ароян, Герасимов, Кулаков, Калинин, Бикфалви, Бавин (Емельянов, 62), Араторе, Аугустыняк, Егорычев (Шаболин, 77), Панюков (Караев, 71).

"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Евгеньев, Скопинцев, Ордец, Шиманьски (Филипп, 72), Фомин, Каборе, Н`Жи (Слепов, 89), Игбоун (Карапузов, 76), Комличенко (Грулев, 89).

В следующем туре "Динамо" сыграет с "Ротором", а "Урал" встретится с "Рубином".

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