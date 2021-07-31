"Динамо" на выезде вырвало победу у "Уфы" во втором туре РПЛ

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" на выезде во втором туре российской премьер-лиги вырвало победу у "Уфы".

"Уфа" - "Динамо" - 2:3

Голы: пенальти Фомин, 0:1 – 33, пенальти Фомин, 0:2 – 41, Агаларов, 1:2 – 81, Агаларов, 2:2 - 86, Шиманский, 2:3 - 89.

"Уфа" – Беленов, Бауэр, Йокич, Плиев, Журавлев, Мрзляк (Агаларов, 71), Милетич (Касинтура, 46), Камилов (Фищенко, 56), Иванов, Саплинов (Жамалетдинов, 55), Кротов (Голубев, 76).

"Динамо" – Шунин, Бальбуэна, Ордец, Паршивлюк (Варела, 67), Лаксальт, Фомин, Шиманьски, Моро, Захарян, Н`Жи (Скопинцев, 67), Тюкавин.

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