"Динамо" на выезде вырвало победу у "Уфы" во втором туре РПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Московское "Динамо" на выезде во втором туре российской премьер-лиги вырвало победу у "Уфы".
"Уфа" - "Динамо" - 2:3
Голы: пенальти Фомин, 0:1 – 33, пенальти Фомин, 0:2 – 41, Агаларов, 1:2 – 81, Агаларов, 2:2 - 86, Шиманский, 2:3 - 89.
"Уфа" – Беленов, Бауэр, Йокич, Плиев, Журавлев, Мрзляк (Агаларов, 71), Милетич (Касинтура, 46), Камилов (Фищенко, 56), Иванов, Саплинов (Жамалетдинов, 55), Кротов (Голубев, 76).
"Динамо" – Шунин, Бальбуэна, Ордец, Паршивлюк (Варела, 67), Лаксальт, Фомин, Шиманьски, Моро, Захарян, Н`Жи (Скопинцев, 67), Тюкавин.
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