"Динамо" нацелилось на бомбардира "Генка"

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"Динамо" нацелилось на бомбардира "Генка"

Московское "Динамо" активно занимается поиском нового форварда.

Сообщается, что клуб нацелился на форварда "Генка" и сборной Танзании Мбвану Саматту. Трансфер игрока обойдется "Динамо" в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Саматты 32 забитых мяча и 6 ассистов в 51 игре.

Ранее "Динамо" интересовалось нападающим "Марселя" Клинтоном Н'Жи.

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