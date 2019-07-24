"Динамо" нацелилось на бомбардира "Генка"
Московское "Динамо" активно занимается поиском нового форварда.
Сообщается, что клуб нацелился на форварда "Генка" и сборной Танзании Мбвану Саматту. Трансфер игрока обойдется "Динамо" в 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету Саматты 32 забитых мяча и 6 ассистов в 51 игре.
Ранее "Динамо" интересовалось нападающим "Марселя" Клинтоном Н'Жи.
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