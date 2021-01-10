"Динамо" нацелилось на бразильского защитника

Московское "Динамо" проявляет интерес к защитнику "Бордо" Пабло, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с "Бордо" истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться москвичам за сравнительно небольшую сумму.

В нынешнем сезоне 29-летний Пабло провел за "Бордо" 13 матчей и забил один гол.

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