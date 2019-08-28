"Динамо" нацелилось на форварда "Палмейрас" Борху

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"Динамо" нацелилось на форварда "Палмейрас" Борху

Московское "Динамо" нацелилось на форварда "Палмейрас" Мигеля Борху. Об этом пишет "Чемпионат".

Борха начал свою карьеру в 2011 году в клубе "Депортиво Кали". В 2017 году 26-летний нападающий перешел в "Палмейрас". В 71 матче чемпионата Бразилии он забил 23 гола.

Также Борха выступал в составе сборной Колумбии и участвовал в чемпионате мира в России в 2018 году.

"Динамо" после 7 туров в РПЛ занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 8 баллов.

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