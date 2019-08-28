"Динамо" нацелилось на форварда "Палмейрас" Борху
Московское "Динамо" нацелилось на форварда "Палмейрас" Мигеля Борху. Об этом пишет "Чемпионат".
Борха начал свою карьеру в 2011 году в клубе "Депортиво Кали". В 2017 году 26-летний нападающий перешел в "Палмейрас". В 71 матче чемпионата Бразилии он забил 23 гола.
Также Борха выступал в составе сборной Колумбии и участвовал в чемпионате мира в России в 2018 году.
"Динамо" после 7 туров в РПЛ занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 8 баллов.
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|Команда
|М
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|Краснодар
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|7
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|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2