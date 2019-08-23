"Динамо" нацелилось на форварда сборной Италии

"Динамо" проявляет интерес к итальянскому нападающему "Уотфорда" Стефано Окака Чуке, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, российский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа. В ближайшее время представители "Динамо" проведут встречу с братом и агентом форварда.

30-летний Окака Чука выступает за "Уотфорд" с 2016 года. Всего за клуб он сыграл 39 матчей и забил пять голов. Во второй половине минувшего сезона итальянец играл на правах аренды за "Удинезе" и забил шесть мячей в 16 поединках. Его контракт с "Уотфордом" действует до лета 2021 года.

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