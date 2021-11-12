"Динамо" нацелилось на хавбека "Фенербахче"
Фото инстаграм Димитриса Пелкаса
Атакующий полузащитник "Фенербахче" Димитрис Пелкас привлёк внимание московского "Динамо".
По информации CNN Turk, российский клуб готов купить 28-летнего футболиста за 8 миллионов евро.
У грека сложные отношения с главным тренером "канареек" Витором Перейрой, что может способствовать его уходу в другую команду.
В текущем сезоне Пелкас сыграл за "Фенербахче" 11 матчей, результативными действиями не отличался.
Ранее интерес к хавбеку проявляли "Спартак", "Краснодар" и "Рубин".
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