"Динамо" нацелилось на хавбека "Фенербахче"

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"Динамо" нацелилось на хавбека "Фенербахче"

Фото инстаграм Димитриса Пелкаса

Атакующий полузащитник "Фенербахче" Димитрис Пелкас привлёк внимание московского "Динамо".

По информации CNN Turk, российский клуб готов купить 28-летнего футболиста за 8 миллионов евро.

У грека сложные отношения с главным тренером "канареек" Витором Перейрой, что может способствовать его уходу в другую команду.

В текущем сезоне Пелкас сыграл за "Фенербахче" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Ранее интерес к хавбеку проявляли "Спартак", "Краснодар" и "Рубин".

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