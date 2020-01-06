"Динамо" нацелилось на хавбека сборной Хорватии

Хавбек загребского "Динамо" Мислав Оршич может продолжить карьеру в России.

По сведениям Sportske Novosti, в услугах 27-летнего хорвата заинтересовано московское "Динамо".

Отмечается, что на игрока также претендуют "Валенсия", "Лион" и четыре английских клуба. Кроме того, загребский клуб получил два официальных предложения от клубов из Китая и США.

В этом сезоне на счету Оршича 18 голов и три ассиста в 25 играх.

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