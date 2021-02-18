"Динамо" нацелилось на хавбека "Шальке"

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"Динамо" нацелилось на хавбека "Шальке"

Московское "Динамо" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику гельзенкирхенского "Шальке" Набилю Бенталебу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "Шальке". В этом случае хавбек достанется "бело-голубым" бесплатно. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата игрока, который сейчас получает в немецком клубе 3,2 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 26-летний Бенталеб провел за "Шальке" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную Алжира провел 35 матчей и забил пять мячей.

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