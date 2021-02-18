"Динамо" нацелилось на хавбека "Шальке"
Московское "Динамо" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику гельзенкирхенского "Шальке" Набилю Бенталебу, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "Шальке". В этом случае хавбек достанется "бело-голубым" бесплатно. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата игрока, который сейчас получает в немецком клубе 3,2 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне 26-летний Бенталеб провел за "Шальке" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную Алжира провел 35 матчей и забил пять мячей.
Не пропустите: "Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" в Лиге Европы
-
Главный тренер "Фиорентины": "Кокорин все еще не в лучшей форме"
-
Пирло - о падении Роналду: "Очевидный пенальти. Судья струсил"
-
Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов"
-
"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон
Лента новостей
-
Луческу прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге"
-
Тренер "Краснодара" назвал причину исключения Сафонова из заявки
-
"Порту" подписал трансферную цель "Зенита"
-
"Марсель" близок к назначению экс-тренера сборной Аргентины
-
Клуб ФНЛ "Олимп-Долгопрудный" подписал экс-защитника "Спартака" и сборной России
-
"Севилья" нацелилась на форварда "Ливерпуля"
-
Агент Бэйла высказался о возможном возвращении форварда в "Реал"
-
Тедеско рассказал о шансах Соболева сыграть с "Динамо"
-
"Спартак" продал хавбека юношеской сборной России в армянский клуб "Ноа"
-
"Динамо" нацелилось на хавбека "Шальке"
-
Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" в Лиге Европы
-
Уткин ответил Соловьёву на заявление о преимуществе в подписчиках
-
1
Леон Бэйли сравнил Роналду и Месси
-
Кашшаи не исключил отмену географических ограничений для судей в РПЛ
-
Уткин высмеял Канделаки за трансляцию тенниса на "Матч ТВ"
-
Венгер высказался о реформе Лиги Чемпионов
-
Коман хочет остаться в "Баварии"
-
Для проведения ответной игры "Ливерпуля" и "Лейпцига" рассматриваются 8 городов из 6 стран
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" включились в борьбу за защитника "Фиорентины"
-
Главный тренер "Фиорентины": "Кокорин все еще не в лучшей форме"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20