"Динамо" нацелилось на хавбека "Зенита"

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"Динамо" нацелилось на хавбека "Зенита"

Фото твиттер Магомеда Оздоева

Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева, сообщает "СЭ".

По информации источника, "бело-голубые" готовят предложение о покупке 28-летнего футболиста.

Рыночная стоимость хавбека питерского клуба оценивается в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Оздоев сыграл за "Зенит" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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