"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Црвены Звезды"
Фото: инстаграм Иванича
Хавбек "Црвены Звезды" Мирко Иванич попал в сферу интересов "Динамо".
"Да, есть интерес от "Динамо". Мы ведем переговоры с клубом по поводу возможного трансфера", - заявил агент игрока.
Иванич является лучшим бомбардиром "Црвены Звезды" в прошедшем сезоне. На его счету 21 гол и 11 ассистов в 46 играх.
Контракт 27-летнего серба с клубом истекает летом 2022 года.
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