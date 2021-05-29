"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Црвены Звезды"

Фото: инстаграм Иванича

Хавбек "Црвены Звезды" Мирко Иванич попал в сферу интересов "Динамо".

"Да, есть интерес от "Динамо". Мы ведем переговоры с клубом по поводу возможного трансфера", - заявил агент игрока.

Иванич является лучшим бомбардиром "Црвены Звезды" в прошедшем сезоне. На его счету 21 гол и 11 ассистов в 46 играх.

Контракт 27-летнего серба с клубом истекает летом 2022 года.

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