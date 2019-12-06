"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Легии"

Московское "Динамо" может усилиться нападающим "Легии" Ярославом Незгодой.

По сведениям журналиста УЕФА Петра Кожминського, "Динамо" следит за 24-летним поляком с ноября. Ориентировочная стоимость трансфера может составить два миллиона евро.

В текущем сезоне Незгода является лучшим бомбардиром клуба, забив 12 голов в 19 играх.

Читайте также: "Динамо" грозит трансферный запрет. | http://soccernews.ru