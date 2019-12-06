"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Легии"

Теги динамо москвалегия варшаваярослав незгода

"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Легии"

Московское "Динамо" может усилиться нападающим "Легии" Ярославом Незгодой.

По сведениям журналиста УЕФА Петра Кожминського, "Динамо" следит за 24-летним поляком с ноября. Ориентировочная стоимость трансфера может составить два миллиона евро.

В текущем сезоне Незгода является лучшим бомбардиром клуба, забив 12 голов в 19 играх.

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