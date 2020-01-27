"Динамо" нацелилось на полузащитника "Зенита"

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"Динамо" нацелилось на полузащитника "Зенита"

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику петербургского "Зенита" Далеру Кузяеву, сообщает в Telegram-канале журналиста Сергея Егорова.

По данным источника, московский клуб уже начал переговоры с представителями футболиста. Контракт хавбека с "Зенитом" истекает ближайшим летом, поэтому он может достаться "бело-голубым" бесплатно.

27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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