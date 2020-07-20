"Динамо" нацелилось на воспитанника "Спартака"

Теги ахматдинамо москваандрей семеновтрансферы

"Динамо" нацелилось на воспитанника "Спартака"

Московское "Динамо" проявляет интерес к защитнику грозненского "Ахмата" Андрею Семенову, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, бело-голубые намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Семенов не прочь вернуться в Москву, но "Ахмат" требует за него не менее четырех миллионов евро.

31-летний Семенов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Ахмат" 31 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Федор Смолов вернется в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Криштиану Роналду стал автором уникального достижения

Криштиану Роналду стал автором уникального достижения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов