"Динамо" нацелилось на воспитанника "Спартака"

Московское "Динамо" проявляет интерес к защитнику грозненского "Ахмата" Андрею Семенову, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, бело-голубые намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Семенов не прочь вернуться в Москву, но "Ахмат" требует за него не менее четырех миллионов евро.

31-летний Семенов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Ахмат" 31 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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