"Динамо" нацелилось на воспитанника "Спартака"
Московское "Динамо" проявляет интерес к защитнику грозненского "Ахмата" Андрею Семенову, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, бело-голубые намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Семенов не прочь вернуться в Москву, но "Ахмат" требует за него не менее четырех миллионов евро.
31-летний Семенов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Ахмат" 31 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22