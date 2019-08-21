"Динамо" нацелилось на вратаря "Ромы"
Вратарь "Ромы" Робин Ольсен может продолжить карьеру в России, сообщает итальянская пресса.
29-летний голкипер стал трансферной целью московского "Динамо". Сколько "бело-голубые" готовы предложить за игрока, пока неизвестно.
"Волки", в свою очередь, согласны расстаться с шведским стражем ворота этим летом.
Ольсен перешёл в "Рому" год назад за 9 миллионов евро. В составе римлян он провёл 35 матчей и пропустил 58 голов.
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|Интер Милан
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|Милан
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|Сассуоло
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