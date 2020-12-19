"Динамо" нацелилось на защитника "Фейеноорда"
Московское "Динамо" может усилиться правым защитником "Фейеноорда" Бартом Ньивкопом.
По информации "СЭ", "бело-голубые" претендуют на 24-летнего футболиста наряду с клубами из Германии, Англии, Франции и Турции.
В июне голландский фулбек может стать свободным агентом. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
В текущем сезоне Ньивкоп сыграл за "Фейеноорд" 12 матчей, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23