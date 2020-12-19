"Динамо" нацелилось на защитника "Фейеноорда"

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"Динамо" нацелилось на защитника "Фейеноорда"

Московское "Динамо" может усилиться правым защитником "Фейеноорда" Бартом Ньивкопом.

По информации "СЭ", "бело-голубые" претендуют на 24-летнего футболиста наряду с клубами из Германии, Англии, Франции и Турции.

В июне голландский фулбек может стать свободным агентом. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Ньивкоп сыграл за "Фейеноорд" 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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