"Динамо" нацелилось на защитника "Нима"

Центральный защитник "Нима" Лоик Ландр стал трансферной целью московского "Динамо".

По информации L’Equipe, 28-летний футболист может перебраться в Россию следующим летом, когда истечёт его контракт с нынешним клубом.

Сообщается, что вероятность подписания "бело-голубыми" француза в текущее окно крайне мала.

Ландр выступает за "Ним" с 2018 года, сыграл 44 матча и забил 4 гола. Его рыночная стоимость - 1,6 миллиона евро.

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