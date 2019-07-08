"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии
Московское "Динамо" хочет купить бразильского защитника "Ганновера" Уолласа, сообщает Bild.
По сведениям издания, российский клуб готов заплатить за футболиста около шести миллионов евро. Впрочем, этой суммы может не хватить, так как немцы оценивают игрока в восемь миллионов евро. Также интерес к Уоллесу проявляют "Бешикташ" и "Алавес".
В минувшем сезоне 24-летний Уоллас провел за "Ганновер" 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. На счету Уолласа пять матчей за сборную Бразилии, в которую он вызывается с 2016 года. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2022 года.
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