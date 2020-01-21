"Динамо" нацелилось на защитника сборной Греции

Московское "Динамо" проявляет интерес к греческому защитнику "Гамбурга" Кириакосу Пападопулосу, сообщает Sport24.gr.

По сведениям издания, российский клуб ведет переговоры по трансферу игрока в январе. В ближайшее время футболист должен прибыть в Москву, чтобы провести переговоры с динамовцами по условиям личного контракта. Также греком интересуется китайский "Шанхай Шэньхуа".

27-летний Пападопулос является воспитанником "Олимпиакоса". В нынешнем сезоне он провел за "Гамбург" три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2020 года.

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