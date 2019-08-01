"Динамо" нацилилось на нападающего "Ривер Плейт"

"Динамо" интересуется игроком "Ривер Плейт" Сантосом Борре. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, московский клуб начал вести переговоры по поводу нападающего после того, как стало понятно, что трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа не сможет быть реализован. Рыночная стоимость игрока - 13 миллионов евро.

Трансферная стоимость Борре - 7,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 23-летний колумбиец участвовал в 19 матчах, отметившись 4 голами и 7 ассистами.

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