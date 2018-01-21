"Динамо" наложило многомиллионный штраф на Погребняка

Московское "Динамо" наложило многомиллионный штраф на своего форварда Павла Погребняка, который в день игры своей команды против махачкалинского "Анжи" без ведома клуба посетил домашний матч туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям МАТЧ ТВ, 34-летний нападающий будет вынужден заплатить "бело-голубым" 9 миллионов евро. При этом уже завтра "Динамо" обратиться в РФС с требованием разорвать контракт со своим игроком. Сам Погребняк намерен обжаловать решение клуба.

Напомним, Рауш стал игроком "Динамо". | soccernews.ru