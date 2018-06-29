"Динамо" намерено избавиться от Коваля
Киевское "Динамо" намерено избавиться от вратаря Максима Коваля.
"Максим Коваль остаётся работать с молодёжной командой и будет искать себе варианты продолжения карьеры вне "Динамо" - сказал главный тренер столичной команды Александр Хацкевич.
Напомним, что 25-летний Коваль вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в "Депортиво", сыграл 2 матча и пропустил 3 гола.
Не пропустите: Киевское "Динамо" подписало контракт с известным вратарем. | http://soccernews.ru
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