"Динамо" намерено избавиться от Коваля

Киевское "Динамо" намерено избавиться от вратаря Максима Коваля.

"Максим Коваль остаётся работать с молодёжной командой и будет искать себе варианты продолжения карьеры вне "Динамо" - сказал главный тренер столичной команды Александр Хацкевич.

Напомним, что 25-летний Коваль вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в "Депортиво", сыграл 2 матча и пропустил 3 гола.

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