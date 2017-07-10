"Динамо" намерено усилить состав голландским хавбеком
Московское "Динамо" заинтересовалось вингером болгарского "Лудогорца" Виргилом Мисидьяном, информирует Дневник.
По сведениям источника, "бело-голубые" уже отправили "орлам" официальное предложение с приобретением 23-летнего футболиста. В настоящее время в российском клубе ожидают ответ от болгарской стороны.
В завершившемся сезоне Мисидьян забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Лудогорец".
Напомним, Кокорин пожаловался на "Динамо" за то, что клуб не отпустил его в "Арсенал". | soccernews.ru
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