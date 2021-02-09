"Динамо" намерено усилить три позиции до закрытия трансферного окна

Стали известны планы московского "Динамо" на заключительный период зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Сергея Егорова, селекционеры "бело-голубых" будут работать над усилением трёх позиций - центральный защитник, правый защитник и опорный хавбек.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Зимнее ТО в России закрывается 25 февраля, поэтому у столичного клуба есть ещё более двух недель на переговоры с потенциальными новичками.

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