"Динамо" намерено выкупить права на Варелу

"Динамо" не собирается расставаться с защитником Гильермо Варелой.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение активировать опцию выкупа футболиста за 1,5 миллиона евро. Переговоры об условиях контракта начнутся в ближайшее время.

Отмечается, что Варела входит в сферу интересов нескольких клубов РПЛ, которые готовы подписать игрока, если "Динамо" откажется его выкупать.

В этом сезоне Варела принял участие в 10 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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