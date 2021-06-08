"Динамо" нашло альтернативу Годину в "Вероне"

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"Динамо" нашло альтернативу Годину в "Вероне"Фото: инстаграм Гюнтера

Защитник "Вероны" Корай Гюнтер попал в сферу интересов "Динамо".

По сведениям журналиста Николо Скиры, московский клуб рассматривает 26-летнего футболиста в качестве альтернативы Диего Годину, который хотел бы продолжить карьеру в Италии.

Контракт Гюнтера с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Гюнтера две голевые передачи в 27 играх.

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