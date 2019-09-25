"Динамо" нашло позитив в вылете из Кубка России

Пресс-служба "Динамо", по всей видимости, не сильно расстроилась из-за вылета команды из Кубка России.

"Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве", - говорится в публикации "бело-голубых" в твиттере, появившейся сразу после финального свистка матча с "Лучом".

В РПЛ столичная команда по итогам 10 туров занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками в активе.

Несмотря на провальный старт сезона, "Динамо" пока не собирается увольнять главного тренера Дмитрия Хохлова, пообещав ему время на исправление ситуации до зимы.

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