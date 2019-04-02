"Динамо" назвал причину невыплаты зарплаты игрокам команды

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"Динамо" назвал причину невыплаты зарплаты игрокам команды

Названа причина, почему "Динамо" не платил зарплаты игрокам некоторое время. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, московский клуб не платил футболистам из-за того, что в команде сменился собственник. 

Сообщается, что руководство клуба заявило, что выплатит долги игрокам до 15 апреля.

Экс - спортивный директор клуба Роман Орещук заявил, что "Динамо" не платил футболистам на протяжении 3 месяцев. 

Напомним, что в середине февраля ВФСО "Динамо" приняло решение продать пакет акций футбольного клуба акционерному обществу "Управляющая компания "Динамо", основным акционером которого является банк ВТБ.

По итогам 21 тура "бело-голубые" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 очка.

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