"Динамо" назвало диагноз Жоаозиньо

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"Динамо" назвало диагноз Жоаозиньо

Стал известен характер травмы полузащитника московского "Динамо" Жоаозиньо.

Ранее российские СМИ утверждали, что у натурализованного бразильца перелом голеностопа, однако пресс-служба столичного клуба опровергла эти данные.

"Динамовцу диагностирован сильный ушиб пятки", - говорится в публикации "бело-голубых" в твиттере.

В текущем сезоне 30-летний Жоаозиньо сыграл за "Динамо" 11 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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