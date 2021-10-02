"Динамо" назвало лучшего игрока команды в сентябре
Фото твиттер "Динамо"
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук признан лучшим футболистом своей команды по итогам сентября.
В прошлом месяце голкипер сыграл за "бело-голубых" три матча и не пропустил ни одного гола.
За Лещука на клубном сайте проголосовали 44,3 процента респондентов.
Вторым в опросе стал фланговый защитник Гильермо Варела (16,02%), третьим – хавбек Даниил Фомин (14,28%).
Не пропустите: РПЛ назвала лучшего тренера сентября. | http://soccernews.ru
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