"Динамо" назвало лучшего игрока команды в сентябре

Фото твиттер "Динамо"

Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук признан лучшим футболистом своей команды по итогам сентября.

В прошлом месяце голкипер сыграл за "бело-голубых" три матча и не пропустил ни одного гола.

За Лещука на клубном сайте проголосовали 44,3 процента респондентов.

Вторым в опросе стал фланговый защитник Гильермо Варела (16,02%), третьим – хавбек Даниил Фомин (14,28%).

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