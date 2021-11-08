"Динамо" назвало сроки восстановления Захаряна
Фото сайт РПЛ
Московское "Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу травмы полузащитника Арсена Захаряна.
Сообщается, что 18-летний футболист получил мышечное повреждение бедра во время матча 13-го тура РПЛ против "Зенита" (1:4), а на восстановление ему потребуется от двух до трёх недель.
Ранее стало известно, что из-за вышеуказанных проблем со здоровьем юный хавбек не поможет сборной России в ноябрьских играх квалификации ЧМ-2022.
В текущем сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
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