"Динамо" не интересуется Глушаковым

Московское "Динамо" не намерено подписывать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает журналист Константин Алексеев.

Ранее стало известно, что 33-летний футболист предложил свои услуги "бело-голубым" и бывшему клубу - "Спартаку".

Напомним, что хавбек готов вернуться в "Ахмат", если ему не удастся трудоустроиться в одной из столичных команд.

В минувшем сезоне Глушаков сыграл 27 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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