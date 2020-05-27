"Динамо" не интересуется Кузяевым

Московское "Динамо" не проявляет интерес к хавбеку "Зенита" Далеру Кузяеву.

По сведениям "Спорт-Экспресс", московский клуб хотел подписать Кузяева зимой, однако сейчас работает над подписанием других футболистов.

Ранее сообщалось, что "Динамо" предложил игроку трехлетнее соглашение с зарплатой 1,8 миллиона евро за сезон.

Напомним, что контракт Кузяева с "Зенитом" истекает по окончании текущего сезона.

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