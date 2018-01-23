"Динамо" не смогло обыграть литовский "Стумбрас"

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"Динамо" не смогло обыграть литовский "Стумбрас"Сегодня в контрольном матче московское "Динамо" сыграло в безголевую ничью с литовским "Стумбрасом".

"Динамо" - "Стумбрас" - 0:0

"Динамо" (стартовый состав): Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Цаллагов, Соу, Катрич, Ташаев, Марков, Луценко.

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