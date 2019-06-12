"Динамо" не стало продлевать контракт с защитником Хольменом
"Динамо" прекратило сотрудничество с защитником Себастьяном Хольменом, сообщается на официальном сайте клуба.
27-летний швед играл за "Динамо" с зимы 2016 года. За московский клуб он выступил в 92 матчах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован греческий АЕК.
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|Арсенал Тула
|30
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|30
|33
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|Крылья Советов
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