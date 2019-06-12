"Динамо" не стало продлевать контракт с защитником Хольменом

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"Динамо" не стало продлевать контракт с защитником Хольменом

"Динамо" прекратило сотрудничество с защитником Себастьяном Хольменом, сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний швед играл за "Динамо" с зимы 2016 года. За московский клуб он выступил в 92 матчах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован греческий АЕК.

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