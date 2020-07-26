"Динамо" не сумело купить трансферную цель "Спартака"

Московское "Динамо" не договорилось по трансферу полузащитника "Уфы" Даниила Фомина, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, переговоры между клубами остановлены. Таким образом, трансфер хавбека, скорее всего, не состоится.

Ранее сообщалось, что Фомин также входит в сферу интересов "Спартака".

23-летний Фомин является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне хавбек провел за башкирский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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