"Динамо" не сумело купить трансферную цель "Спартака"

Теги спартак москвадинамо москвауфаданиил фоминтрансферы

"Динамо" не сумело купить трансферную цель "Спартака"

Московское "Динамо" не договорилось по трансферу полузащитника "Уфы" Даниила Фомина, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, переговоры между клубами остановлены. Таким образом, трансфер хавбека, скорее всего, не состоится. 

Ранее сообщалось, что Фомин также входит в сферу интересов "Спартака".

23-летний Фомин является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне хавбек провел за башкирский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Хильемарк покидает "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" не будет отменен

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" не будет отменен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов