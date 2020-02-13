"Динамо" не сумело обыграть казахстанский клуб. Комличенко отдал голевую передачу

Московское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с алматинским "Кайратом" со счетом 1:1.

Голом в составе российского клуба отметился Сильвестр Игбун, которому ассистировал Николай Комличенко. Следующий матч бело-голубые проведут 14 февраля со "Спартаком" из Юрмалы.

"Динамо" Россия - "Кайрат" Казахстан - 1:1

Гол у "Динамо": Игбун, 72

"Динамо" (стартовый состав): Шунин, Скопинцев, Шунич, Ордец, Паршивлюк, Нойштедтер, Рауш, Панченко, Игбун, Шиманьски, Комличенко.