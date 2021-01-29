"Динамо" не сумело победить "Актобе" в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона московское "Динамо" провело товарищеский матч с казахстанским "Актобе".

Игра завершилась ничьей 2:2. "Бело-голубые" дважды вели в счёте, но соперник в обоих случаях сумел отыграться.

"Динамо" (Россия) – "Актобе" (Казахстан) - 2:2

Голы: 1:0 – Карапузов (27), 1:1 – Самородов (37), 2:1 – Тюкавин (49), 2:2 – Балашов (62)

"Динамо": Лещук, Слепов (Кутицкий, 61), Нойштедтер (Плиев, 61), Ордец (Евгеньев, 61), Варела (Москвичев, 61), Школик (Каборе, 61), Моро (Фомин, 61), Карапузов (Липовой, 61), Шиманьски (Захарян, 61), Лесовой (Терехов, 61), Тюкавин (Грулев, 61).

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