"Динамо" не сумело победить "Актобе" в товарищеском матче
В рамках подготовки ко второй части сезона московское "Динамо" провело товарищеский матч с казахстанским "Актобе".
Игра завершилась ничьей 2:2. "Бело-голубые" дважды вели в счёте, но соперник в обоих случаях сумел отыграться.
"Динамо" (Россия) – "Актобе" (Казахстан) - 2:2
Голы: 1:0 – Карапузов (27), 1:1 – Самородов (37), 2:1 – Тюкавин (49), 2:2 – Балашов (62)
"Динамо": Лещук, Слепов (Кутицкий, 61), Нойштедтер (Плиев, 61), Ордец (Евгеньев, 61), Варела (Москвичев, 61), Школик (Каборе, 61), Моро (Фомин, 61), Карапузов (Липовой, 61), Шиманьски (Захарян, 61), Лесовой (Терехов, 61), Тюкавин (Грулев, 61).
Не пропустите: Апелляция по делу Широкова перенесена: названа причина. | http://soccernews.ru
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