"Динамо" обратилось к болельщикам перед матчем с "Зенитом"

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"Динамо" обратилось к болельщикам перед матчем с "Зенитом"

"Динамо" перед матчем 19-го тура с "Зенитом" обратилось к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на встрече, а также рассказало о наказаниях за нарушение.

"Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет. Давайте вместе покажем, как нужно болеть за родную команду. Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди и у касс, и на входных группах, чтобы поддержать команду с самых первых минут!" - говорится в заявлении.

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 19:30 (мск).

После 18 туров чемпионата России у "Зенита" 42 балла, у "Динамо" - 24 очка.

А еще: У "Зенита" появился клубный сайт на испанском языке| http://soccernews.ru
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