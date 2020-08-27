"Динамо" обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с "Зенитом"

Теги динамо москвадмитрий скопинцевзенит санкт-петербург

"Динамо" обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с "Зенитом"

"Динамо" обратилось в КДК РФС с просьбой разобраться с удалением хавбека Дмитрия Копинцева в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0). Об этом рассказал начальник клуба Александр Удальцов.

"Сегодня днeм мы обратились в КДК и экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Дмитрия Скопинцева во вчерашнем матче с "Зенитом". Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде желтой карточки - абсолютно верное.

Прежде всего важно, что Скопинцев в данном эпизоде не использовал чрезмерную силу, не шел в подкат издалека и не имел фазы прыжка. Контакт с Ригони был в районе бутсы, и не нанес большого вреда его здоровью. Более того, Ригони сразу же встал и принял извинения нашего футболиста", - сказал Удальцов.

Напомним, матч обслуживал судья Станислав Васильев.

Не пропустите:  "Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии

Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов