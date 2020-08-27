"Динамо" обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с "Зенитом"

"Динамо" обратилось в КДК РФС с просьбой разобраться с удалением хавбека Дмитрия Копинцева в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0). Об этом рассказал начальник клуба Александр Удальцов.

"Сегодня днeм мы обратились в КДК и экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Дмитрия Скопинцева во вчерашнем матче с "Зенитом". Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде желтой карточки - абсолютно верное.

Прежде всего важно, что Скопинцев в данном эпизоде не использовал чрезмерную силу, не шел в подкат издалека и не имел фазы прыжка. Контакт с Ригони был в районе бутсы, и не нанес большого вреда его здоровью. Более того, Ригони сразу же встал и принял извинения нашего футболиста", - сказал Удальцов.

Напомним, матч обслуживал судья Станислав Васильев.

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