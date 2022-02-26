"Динамо" объяснило отсутствие украинцев в матче с "Химками"

Фото твиттер РПЛ

Центральный защитник Иван Ордец и тренер Андрей Воронин пропускают матч 19-го тура РПЛ между "Химками" и "Динамо".

Пресс-служба "бело-голубых" опубликовала официальный комментарий по поводу отсутствия двух украинцев.

"Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом", - говорится в заявлении клуба.

С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.

Не пропустите: "Динамо" объявило о заключении контрактов с 9 воспитанниками. | http://soccernews.ru