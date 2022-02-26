"Динамо" объяснило отсутствие украинцев в матче с "Химками"
Фото твиттер РПЛ
Центральный защитник Иван Ордец и тренер Андрей Воронин пропускают матч 19-го тура РПЛ между "Химками" и "Динамо".
Пресс-служба "бело-голубых" опубликовала официальный комментарий по поводу отсутствия двух украинцев.
"Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом", - говорится в заявлении клуба.
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