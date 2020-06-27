"Динамо" объявило, каким составом сыграет с ЦСКА
Стало известно, какой состав "Динамо" будет противостоять ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ.
"Играем основой!" - говорится в публикации "бело-голубых" в твиттере.
"Отличные новости! До встречи на поле", - ответила пресс-служба армейцев.
Отличные новости! До встречи на поле ✌— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 27, 2020
Столичное дерби состоится сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Овчинников будет руководить ЦСКА в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
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