"Динамо" объявило, каким составом сыграет с ЦСКА

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"Динамо" объявило, каким составом сыграет с ЦСКА

Стало известно, какой состав "Динамо" будет противостоять ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ.

"Играем основой!" - говорится в публикации "бело-голубых" в твиттере.

"Отличные новости! До встречи на поле", - ответила пресс-служба армейцев.

Столичное дерби состоится сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Овчинников будет руководить ЦСКА в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru
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