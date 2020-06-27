"Динамо" объявило, каким составом сыграет с ЦСКА

Стало известно, какой состав "Динамо" будет противостоять ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ.

"Играем основой!" - говорится в публикации "бело-голубых" в твиттере.

"Отличные новости! До встречи на поле", - ответила пресс-служба армейцев.

Отличные новости! До встречи на поле ✌ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 27, 2020

Столичное дерби состоится сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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