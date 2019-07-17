"Динамо" объявило о переходе экс-хавбека "Краснодара"

Полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе перешел в "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бело-голубым бесплатно. Хавбек подписал с "Динамо" двухлетний контракт и будет выступать за клуб под 77-м номером.

Последним клубом 31-летнего Каборе был "Краснодар", за который он выступал с 2015 года. Игрок провел за "быков" 124 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Либурн", "Марсель" и "Кубань". За сборную Буркина-Фасо провел 87 матчей и забил четыре мяча. Чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5,5 миллионов евро.

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