"Динамо" объявило о переходе экс-игрока "Краснодара"

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"Динамо" объявило о переходе экс-игрока "Краснодара"
Полузащитник Жоаозиньо стал игроком "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался динамовцам бесплатно и подписал с клубом однолетний контракт. Стоит отметить, что хавбек имеет российский паспорт, поэтому не будет считаться легионером в РФПЛ.

Ранее 29-летний Жоаозиньо выступал за "Краснодар", "Левски" и "Португезу Деспортос". Чемпион Болгарии, обладатель Суперкубка Болгарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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