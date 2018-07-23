"Динамо" объявило о переходе экс-игрока "Краснодара"



Полузащитник Жоаозиньо стал игроком "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался динамовцам бесплатно и подписал с клубом однолетний контракт. Стоит отметить, что хавбек имеет российский паспорт, поэтому не будет считаться легионером в РФПЛ.

Ранее 29-летний Жоаозиньо выступал за "Краснодар", "Левски" и "Португезу Деспортос". Чемпион Болгарии, обладатель Суперкубка Болгарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Спартак" представил два комплекта формы на следующий сезон. | http://soccernews.ru