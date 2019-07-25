"Динамо" объявило о переходе форварда "Марселя" Н'Жи

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"Динамо" объявило о переходе форварда "Марселя" Н'Жи

Камерунский нападающий Клинтон Н'Жи перешёл из "Марселя" в "Динамо", сообщает официальный сайт московского клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. 25-летний футболист заключил с "бело-голубыми" контракт до 2023 года и взял себе 9-й игровой номер.

Н'Жи выступал за "Марсель" с 2016 года, сыграл 83 матча, забил 16 мячей и сделал 10 ассистов.

За сборную Камеруна форвард провёл 30 игр и отличился 9 голами. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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