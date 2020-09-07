"Динамо" объявило о переходе Лесового из тульского "Арсенала"

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"Динамо" объявило о переходе Лесового из тульского "Арсенала"

Московское "Динамо" договорилось с тульским "Арсеналом" о трансфере Даниила Лесового.

Контракт 22-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее Лесовой выступал за "Зенит-2" и тульский "Арсенал". В прошлом сезоне РПЛ футболист принял участие в 27 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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