"Динамо" объявило о переходе Нойштедтера

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"Динамо" объявило о переходе Нойштедтера

Защитник сборной России Роман Нойштедтер стал игроком московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "бело-голубыми" контракт до лета 2020 года.

В новой команде центрбек будет выступать под 15-м номером.

Последним клубом Нойштедтера был "Фенербахче", цвета которого он защищал с 2016 года.

За три сезона в составе "канареек" россиянин забил 7 голов и сделал 1 ассист в 108 матчах. Его рыночная стоимость - 1,7 миллиона евро.

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