"Динамо" объявило о переходе Соу в "Ноттингем Форест"

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"Динамо" объявило о переходе Соу в "Ноттингем Форест"

Полузащитник Самба Соу покинул московское "Динамо", сообщает официальный твиттер клуба.

30-летний малиец продолжит карьеру в "Ноттингем Форест", который выступает в английском Чемпионшипе.

Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее утверждалось, что "лесники" заплатят за футболиста около 700 тысяч евро.

Соу выступал за "Динамо" с 2017 года, сыграл 43 матча и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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