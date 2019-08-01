"Динамо" объявило о переходе Соу в "Ноттингем Форест"
Полузащитник Самба Соу покинул московское "Динамо", сообщает официальный твиттер клуба.
30-летний малиец продолжит карьеру в "Ноттингем Форест", который выступает в английском Чемпионшипе.
Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее утверждалось, что "лесники" заплатят за футболиста около 700 тысяч евро.
Соу выступал за "Динамо" с 2017 года, сыграл 43 матча и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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