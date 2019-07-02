"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"

Теги динамо москвакрылья советоврамиль шейдаевтрансферы

"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"

Азербайджанский нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев перешел в московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с "бело-голубыми" контракт до лета 2020 года.

23-летний Шейдаев - воспитанник "Зенита". В минувшем сезоне он провел за "Крылья Советов" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Ранее играл за "Рубин", "Трабзонспор", "Жилину" и "Карабах". За сборную Азербайджана сыграл 20 матчей и забил три гола. Чемпион России, Словакии и Азербайджана. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

Не пропустите: Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи".  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша

"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов