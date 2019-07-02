"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"

Азербайджанский нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев перешел в московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с "бело-голубыми" контракт до лета 2020 года.

23-летний Шейдаев - воспитанник "Зенита". В минувшем сезоне он провел за "Крылья Советов" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Ранее играл за "Рубин", "Трабзонспор", "Жилину" и "Карабах". За сборную Азербайджана сыграл 20 матчей и забил три гола. Чемпион России, Словакии и Азербайджана. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

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